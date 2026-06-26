Venezuela'daki Depremlerde Türk Vatandaşları Güvende - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremlerde Türk Vatandaşları Güvende

26.06.2026 22:42
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Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler sonrası Türk vatandaşlarının güvende olduğunu duyurdu. Büyükelçi, yaklaşık 200 vatandaşla iletişim halinde olduklarını ve olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türk vatandaşlarının güvende olduğunu ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun kendilerine intikal etmediğini söyledi.

Büyükelçi Karamanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin başkent Caracas'ın yanı sıra Miranda, Aragua, Falcon ve Lara eyaletlerinde de etkili olduğunu, en ciddi zararın ise La Guaira eyaletinde meydana geldiğini belirtti.

Karamanoğlu, Türk vatandaşlarının durumuna değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hemen temsilciliklerimiz ve vatandaşlarımızla irtibata geçerek durum kontrolü sağladık. Çok şükür, şu ana kadar Türk toplumunda herhangi bir olumsuzluk yaşandığına dair tarafımıza ulaşan bir bilgi bulunmuyor. Venezuela'da yaklaşık 200 vatandaşımız bulunuyor. Kendileriyle düzenli olarak iletişim halindeyiz. Vatandaşlarımız da kendi aralarında sürekli haberleştiği için kısa sürede durum tespiti yapabiliyoruz. Ancak Venezuelalı dostlarımız için büyük üzüntü duyuyoruz. Gerçekten çok büyük bir deprem yaşandı."

Depremi büyükelçilikte hissettiklerini aktaran Karamanoğlu, ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen yıkım haberlerinin kendilerini derinden üzdüğünü ve Venezuelalıların yaşadığı trajedi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

"Umarız can kaybı çok fazla olmaz"

Büyükelçi Karamanoğlu, La Guaira'dan gelen görüntülerin kendilerine 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlattığını belirterek, "Umarız can kaybı çok fazla olmaz. La Guaira, hem Caracas'a hizmet veren Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na hem de ülkenin önemli limanına ev sahipliği yapıyor. Ancak deprem nedeniyle havalimanı şu anda hizmet veremiyor." diye konuştu.

Depremin ardından Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e mesaj gönderdiğini aktaran Karamanoğlu, Türkiye'nin taziyelerini ve dayanışma mesajını ileterek, ihtiyaç halinde yardım sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Karamanoğlu, Rodriguez'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajını alıntılayarak paylaştığını ve televizyonda yaptığı konuşmada Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirtti.

AFAD ile gerekli koordinasyonun sağlandığını ve Türkiye'den yakın zamanda arama kurtarma ekibi ile insani yardımı beklediklerini vurgulayan Karamanoğlu, "Hatırlanacağı üzere, 6 Şubat 2023'te Türkiye'de yaşanan iki büyük depremin ardından Venezuela, 30 kişilik bir arama kurtarma ekibi göndermiş, aynı zamanda insani yardımda bulunmuştu. Biz de dost ve kardeş Venezuela halkının yaralarını sarmak üzere arama kurtarma ekibi ve insani yardım göndermek için gerekli hazırlıkları yapıyoruz." diye konuştu.

Türk vatandaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda sosyal medya platformları üzerinden acil durum telefon hattının yeniden paylaşıldığını hatırlatan Karamanoğlu, Venezuela'da bulunan veya burada tanıdığı ya da akrabası olan tüm vatandaşların, Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesaplarında yer alan acil hat üzerinden bilgi alabileceklerini belirtti.

Büyükelçi Karamanoğlu, Venezuela'nın bu badireyi en kısa zamanda atlatmasını temenni ederek, "Bu badireyi atlatırken de her zaman olduğu gibi Türkiye, dost Venezuela halkının ve makamlarının yanında olmaya devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

Venezuela, Diplomasi, Caracas, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'daki Depremlerde Türk Vatandaşları Güvende - Son Dakika

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