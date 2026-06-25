Venezuela'daki Depremlere Uluslararası Destek - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremlere Uluslararası Destek

25.06.2026 15:44
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Venezuela'daki büyük depremlerin ardından birçok ülke lideri yardım ve dayanışma mesajı gönderdi.

Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından, Latin Amerika ve Asya ülkelerinin liderleri Venezuela'ya destek ve yardım mesajı verdi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya şirketi üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Venezuela hükümetine yardım teklif ettiklerini belirtti.

Bukele, "300 arama kurtarma görevlisi ve doktor, 50 ton ekipman, ilaç ve temel ihtiyaçlar Caracas'a gitmeye hazır." ifadesini kullandı.

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast Rist de X'ten yaptığı açıklamada, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve bu ülkeye yardım ve arama kurtarma ekipleri göndereceklerini kaydetti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da X paylaşımında, Dışişleri Bakanlığının Venezuela hükümetiyle temas halinde olduğunu belirterek, "Şimdilik sağlık ve arama kurtarma konusunda destek talep ettiler, Meksika her zaman dayanışma içinde olacaktır." ifadesine yer verdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise X'ten yaptığı paylaşımda, depremden haberdar olduklarını ve Dışişleri Bakanlığı ile Brezilya'nın Caracas Büyükelçiliğine yapılabilecek yardımlar için araştırma emri verdiğini aktardı.

Asyalı liderler

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X hesabından, depremlerin yol açtığı yıkım ve can kayıpları karşısında derin bir üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Pakistan halkı adına, Venezuela hükümeti ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Venezuela'daki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, Hindistan'ın mümkün olan her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise "korkunç bir trajedi" olarak tanımladığı depremlerin ardından başsağlığı dileyerek, Venezuela halkına destek mesajı verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, hasarın bir an önce giderilmesi dileğinde bulunarak, "En kısa sürede huzurlu günlük yaşantılarınıza dönmenizi umuyorum." ifadesini kullandı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre ise Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr da Venezuela halkına desteğini ileterek, etkilenen yerlerin bir an önce toparlanması dileğinde bulundu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Venezuela'daki depremlerin son yıllarda ülkede meydana gelmiş en büyük depremler olduğuna dikkati çekerek, yas tutan ailelere desteğini iletti.

?Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini belirtirken, depremlerde 164 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 971 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA

Doğal Afet, Venezuela, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'daki Depremlere Uluslararası Destek - Son Dakika

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