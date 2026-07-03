Venezuela'daki Depremlerin Sağlık Sistemi Üzerindeki Etkileri - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremlerin Sağlık Sistemi Üzerindeki Etkileri

03.07.2026 13:12
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DSÖ, Venezuela'da depremler sonrası sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durumları Direktörü Ciro Ugarte, depremlerin vurduğu Venezuela'da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğunu ve tesislerin kapasitelerinin üzerinde çalıştığını bildirdi.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) Sağlık Acil Durumlar Direktörü olarak da görev yapan Ugarte, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ugarte, geçen hafta yaşanan depremlerin Venezuela'daki sağlık sistemini nasıl etkilediğine dair daha net bir tabloya sahip olduklarını belirterek, "(Venezuela'da) Sağlık hizmetleri ciddi baskı altında ve tesisler kapasitelerinin üzerinde çalışıyor. PAHO/DSÖ tarafından doğrudan değerlendirilen 8 tesis var, hepsi acil desteğe ihtiyaç duyuyor. Bunlarda 3'ü yapısal hasar bildirdi, 1'i kritik ve acil müdahale gerektiriyor." dedi.

PAHO'nun, ülke genelinde önceden konuşlandırılmış ve acil durumun ilk 72 saatinde dağıtılmış malzemeler dahil 6,2 ton tıbbi ve acil durum malzemesi teslim ettiğini aktaran Ugarte, "PAHO, 1 Temmuz'da Panama'daki stratejik rezervinden 4 tonluk acil durum temel sağlık malzemesi sevkiyatı gerçekleştirdi. Sevkiyat, travma malzemeleri, ilaçlar, saha ekipmanları ve kişisel koruyucu ekipman içeriyordu ve 10 bin kişiye kadar olan sağlık ihtiyaçlarını üç ay boyunca karşılamaya yetecek miktardaydı." ifadelerini kullandı.

Ugarte, sağlık riskleri açısından daha geniş nüfusun yanı sıra özellikle şu anda barınaklarda yaşayan insanlar için kızamık, difteri ve boğmaca gibi aşıyla önlenebilir hastalıkların yanı sıra vektör ve su kaynaklı hastalıkların salgın riskinin arttığını belirtti.

Su ve sanitasyon sistemlerinde yaşanan aksamalar ve nüfusun yetersiz hijyen ve sanitasyon koşullarına sahip aşırı kalabalık barınaklara yerleştirildiğini söyleyen Ugarte, bu durumun sağlık risklerini artırdığının altını çizdi.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Depremlerin ardından yakınları tarafından kaybolduğu bildirilen kişi sayısının, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçtiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 295'e yükseldiği bildirilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'daki Depremlerin Sağlık Sistemi Üzerindeki Etkileri - Son Dakika

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