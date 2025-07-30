Venezuela'dan ABD'ye Çocuk Kaçırma Suçlaması

KARAKAS, 30 Temmuz (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD'nin Kolombiya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı John McNamara'yı 33 Venezuelalı çocuğu "kaçırmakla" suçladı.

Gil, salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "McNamara bu suçun baş failidir ve bu yasadışı ve son derece ahlak dışı durumun sürdürülmesinden doğrudan sorumludur" dedi.

Gil, çocukların "uluslararası hukuk, insan hakları ve hatta ABD'nin kendi yasaları açıkça ihlal edilerek ailelerinden koparıldıklarını" belirtti.

Aileleri ayırma uygulamasını "suç teşkil eden, insanlık dışı ve şoke edici" diye niteleyerek kınayan Gil, çocukların aileleriyle yeniden bir araya gelebilmeleri için "koşulsuz" şekilde serbest bırakılmalarını istedi.

Gil, çocukların fotoğraflarının da yer aldığı mesajında, "Kaçırılan erkek ve kız çocuklarına özgürlük!" ifadelerini kullandı.

Venezuela, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik sert önlemlerini sert bir dille kınıyor.

İki ülke mart ayında hükümetin "Anavatana Dönüş Planı" kapsamında Venezuelalı göçmenleri ülkelerine geri getirmek üzere düzenlenen uçak seferlerini yeniden başlatma konusunda anlaşmıştı.