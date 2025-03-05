Venezuela'dan Chevron İptali Tepkisi

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Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'li petrol şirketi Chevron'un ülkede faaliyet göstermesine izin veren lisansın iptal edilmesine tepki gösterdi.

Rodriguez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin bu kararından Venezuela muhalefetini sorumlu tutarak, "Yeni ABD hükümeti, Chevron'a kesin yaptırımlar uygulayarak, Venezuela'nın başarısız ve yenilmiş muhalif kesimlerinin baskısına boyun eğdi." ifadelerini kullandı.

"Chevron, yüzyılı aşkın süredir Venezuela'da petrol sahaları işletiyordu." diyen Rodriguez, "Ancak bugün, ülkedeki aşırılık yanlısı lobinin baskısıyla faaliyetlerinden uzaklaştırıldı. Ne geçmişte ne de şimdi, aynı başarısız ve mağlup muhalifler ülkemize zarar veremeyecek. Ulusal birlik ve sosyal adaletle ekonomik iyileşme sürecimiz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel basına göre, Lisansın iptali Chevron'un Venezuela'ya sağladığı dolar finansmanının Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine ekonomik açıdan fayda sağladığını iddia eden ve Venezuelalıların yoğun olarak yaşadığı Florida eyaletindeki Cumhuriyetçi Parti milletvekillerinin baskısı sonucu alındı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yaptığı açıklamada, Chevron'un Venezuela'daki faaliyetlerine son vermesi için 3 Nisan'a kadar süre tanıdığını duyurmuştu.

Chevron, Venezuela'da faaliyet gösteren tek büyük ABD petrol şirketi olarak biliniyor.

Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ile ortaklık yürüten şirket, ABD Kongre Araştırma Servisi (CRS) verilerine göre 2024 yılında günlük 200 bin varilden fazla üretime ulaşmıştı.