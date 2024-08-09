Maduro sosyal medyaya savaş açtı! Önce WhatsApp'ı sildi, şimdi X'e erişim yasağı getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maduro sosyal medyaya savaş açtı! Önce WhatsApp'ı sildi, şimdi X'e erişim yasağı getiriyor

Geniş Video İzle

Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı sildiği görüntülerle gündem olan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformuna 10 günlüğüne erişim yasağı getirilmesi talimatını verdi. Maduro "Elon Musk'ın sahibi olduğu X, tüm kanunları çiğnedi. Bu ülkede, faşizm, iç savaş, ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık" dedi.

09.08.2024 05:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'e 10 günlüğüne erişim yasağı getirilmesi için talimat verdi. Maduro, X'in Venezuela'da nefret ve şiddet yaydığını savundu.

Başkent Caracas'taki Devlet Bakanlığı Sarayı Miraflores'te destekçilerine seslenen Maduro, X'in Venezuela'da nefret ve şiddet yaydığını savundu. Maduro, Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (CONATEL) ile konuştuğunu ve X'in 10 gün süreyle dolaşımdan kaldırılması için gerekli talimatı verdiğini bildirdi.

"X TÜM KANUNLARI ÇİĞNEDİ"

ABD'li milyarder Musk'a tepki gösteren Maduro, "Elon Musk'ın sahibi olduğu X, tüm kanunları çiğnedi. Bu ülkede, faşizm, iç savaş, ölüm ve nefret yaymayı bırakın artık. X, Venezuela'nın tüm yasalarını ihlal etti. Venezuela'da yasalar var, yasalara saygı duyacağız. Venezuela'dan 10 günlüğüne defol X. Defol Elon Musk. Venezuela'da anayasa var, devlet var ve onlara saygı duymalısın." ifadelerini kullandı. Aldığı karara ilişkin destekçilerinden yanında olmalarını isteyen Maduro, "Venezuela'da WhatsApp, Instagram ve TikTok dışında bir gün yeni sosyal medya platformlarının doğacağına inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

CANLI YAYINDA WHATSAPP'I SİLMİŞTİ

Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstermiş, bu uygulamayı canlı yayında silmişti.

MADURO MUSK'I VENEZUELA'NIN BAŞ DÜŞMANI İLAN ETMİŞTİ

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinde 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

ABD'li milyarder Elon Musk, "seçime hile karıştırıldığını" öne sürmüştü. Musk'ın suçlamalarına tepki gösteren Maduro, "Kavga mı istiyorsun Elon Musk? Ben hazırım, ben Bolivar'ın oğluyum, Chavez'in oğluyum, senden korkmuyorum." demişti. Maduro, Venezuela'nın baş düşmanı ilan ettiği Musk'ı ülkedeki şiddet olaylarını kışkırtmakla suçlamıştı. Musk da Maduro'ya verdiği yanıtta, düelloyu kazanması halinde Maduro'dan diktatörlükten istifa etmesini isteyeceğini ve kendisini sahibi olduğu SpaceX ile Mars'a ücretsiz göndereceğini ifade etmişti. Diğer yandan, Maduro, seçimi kazandıktan sonra Miraflores Sarayı'nın balkonundan yaptığı konuşmada, Ulusal Seçim Konseyine yönelik hacker saldırısının arkasındaki kişinin Musk olduğundan emin olduğunu savunmuştu.

Maduro sosyal medyaya savaş açtı! Önce WhatsApp\'ı sildi, şimdi X\'e erişim yasağı getiriyor
Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Sosyal Medya, Elon Musk, Venezuela, Whatsapp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maduro sosyal medyaya savaş açtı! Önce WhatsApp'ı sildi, şimdi X'e erişim yasağı getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • bülent C.: Ülkesinin geleceğini düşünen adam gerekli tedbirleri almalıdır. Sosyal medya platformları çıktıktan sonra her türlü olumsuzluklar yaşanmaya başlandı. 35 15 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Kimi örnek alıyor acaba 32 12 Yanıtla
  • ZAFER YILDIZ: Küresel Eşkıyalığa Dur Demek Onurlu bir duruştur 29 9 Yanıtla
  • YUSUF CANER: Darvin der kı, " hayatta kalanlar en zekiler ve en güçlüler değil, DEĞİŞIME UYUM SAĞLAYANLARDIR." 19 10 Yanıtla
  • Resul Alsan: insanları uyuşturan, yozlaştırıp kültürlerini din ve inançlarını yok eden, onları istedikleri gibi yönlendiren bir kaç güce ait iletişim adı altında her türlü dümenin döndüğü adeta pislik çukuruna dönüşen sosyal medya Fecaati acilen kapatılmalıdır. Yoksa 50 yıl bile olmadan ülkeler, nesiller yok olma ve/veya tamamen bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır durum çok vahimdir. 16 10 Yanıtla
  • Şahabettin Kural: Sadece uygulamayı kaldırdı hesap halen açık 8 5 Yanıtla
  • Seçmece null: Ah Maduro ! Adamlar Arap baharını Facebook üzerinden yaptılar...Uzun vade de sosyal medyaların tamamı ülkelere beladır..Biz ücretsiz kullandığımızı sanıyoruz. 3 5 Yanıtla
  • Ne Pa: Helal 4 4 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL: erkek adamsın Maduro alkışlıyorum seni. 4 4 Yanıtla
  • eren bilal: Al birine vur ötekine.Ekonomiler aynı yasaklar aynı. 6 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

13:11 Erdoğan’ın transfer planı ortaya çıktı İYİ Parti’den istifa eden 3 vekil AK Parti’ye geçecek Erdoğan'ın transfer planı ortaya çıktı! İYİ Parti'den istifa eden 3 vekil AK Parti'ye geçecek
12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:35:53. #1.11#
SON DAKİKA: Maduro sosyal medyaya savaş açtı! Önce WhatsApp'ı sildi, şimdi X'e erişim yasağı getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement