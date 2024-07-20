Venezuela Devlet Başkanı Maduro, halkı seçimlere katılmaya çağırdı - Son Dakika
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, halkı seçimlere katılmaya çağırdı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, halkı seçimlere katılmaya çağırdı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanı seçiminde halkı oy kullanmaya çağırdı. Maduro, seçimlerde sandığa gitmelerini isteyerek Venezuela halkının barışı hak ettiğini vurguladı. Ayrıca Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi eleştirerek halkı uyanık olmaya ve büyük bir zafer için hazır olmaya çağırdı. Seçimin, Maduro ile muhalefetin ortak adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.

20.07.2024 21:09
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, halkı 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanı seçiminde oy kullanmaya çağırdı.

Başkent Carakas'a bağlı Catia kasabasında partisi tarafından düzenlenen mitingde halka seslenen Maduro, Venezuelalılardan seçimlerde sandığa gitmelerini istedi.

Maduro, Venezuela halkının barışı hak ettiğini belirterek, "Hiç kimse bu halkın demokratik şekilde oy verme hakkını engelleyemez. Küçümsediğiniz bu insanlar, 28 Temmuz'da sandığa giderek gerekeni yapacak. Venezuela'da barış, hoşgörü ve sevgi galip gelecek. Ülkemiz barış yolunda ilerlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi eleştiren Maduro, "Milei, Arjantin'i bir gringo (ABD) kolonisine dönüştürdü, ne faşizm ne de kapitalizm Venezuela'yı ele geçirecek. Seçimlere kısa süre kala halkı son derece uyanık ve bilinçli görüyorum. Sizleri 28 Temmuz'daki büyük zafer için hazır görüyorum. Irkçı oligarşiyle mücadeleye hazırız." diye konuştu.

Maduro, seçim kampanyası kapsamında 250'den fazla kent ve kasabayı ziyaret ettiklerini ve halka gerçekleri anlattıklarını söyledi.

Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek.

Seçimin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalefetin ortak adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, halkı seçimlere katılmaya çağırdı - Son Dakika

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