Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefetin 2024 seçimlerini sabote etmeye çalıştığını belirtti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetteki "aşırılık yanlısı grupların" ülkede 2024'te düzenlenmesi planlanan seçimleri sabote etmeye çalıştığını belirtti.
Başkent Karakas'ta Yüksek Adalet Divanı (TSJ) Genel Merkezi'ndeki "2024 Yargı Faaliyetleri Açılış" oturumunda konuşan Maduro, hiç kimsenin anayasanın üzerinde olamayacağını söyledi.
Yargının kararlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Maduro, "Hiç kimse, hiçbir sektör, yasaların ve halkımızın üstünde olamaz. Şimdi tehdit ediyorlar, görmezden geliyorlar, saygısızlık ediyorlar, şiddet çağrıları yapıyorlar ve en kötüsü aşırılık yanlısı gruplar, Venezuela halkının en tabii 2024 devlet başkanlığı seçimini engellemeye ve sabote etmeye çalışıyorlar." dedi.
Maduro, mevkidaşı Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın ülkesine yönelik sarf ettiği sözlere tepki göstererek, "Noboa, ülken için endişelenmelisin, çünkü ülkeni yönetmiyorsun. Seni tanımıyorum, sen çok gençsin, Ekvador'dan Venezuela'yı tehdit ediyorsun, ülkenizin kapılarını şeytana açmayın. Venezuela'ya bulaşacaksanız iyi düşünün, bunu sana tavsiye etmiyorum. Bizimle uğraşmayı bırak, ülkene bak." ifadelerini kullandı.
Ülkedeki farklı kesimlerle kurulan diyalog çabalarını desteklediğini dile getiren Maduro, Venezuela'da barışı pekiştirmek için ciddi çaba harcadıklarını kaydetti.
Maduro, dünkü açıklamasında Ulusal Meclis'in (AN) 2024 seçim takvimini belirlemek amacıyla farklı sektörlerle yaptığı diyalog çabasını desteklediğini bildirmişti.
ABD, yaptırımları yürürlüğe koymuştu
ABD yönetimi, 30 Ocak'taki açıklamasında, Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ) tarafından muhalif lider Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesinin ardından bu ülke için askıya aldığı bazı yaptırımları yeniden yürürlüğe koyacağını duyurmuştu.
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