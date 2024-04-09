Venezuela Dışişleri Bakanı, Kolombiya'dan seçim gözlemcisi talep etti

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ülkede 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanı seçiminde Kolombiya'dan "gözlemci" olmasını talep etti.
Gil, Kolombiya'nın Cucuta kentinde Dışişleri Bakanı Luis Murillo ile yaptığı görüşmede, "Seçimde gözlemci devlet olması için talebimizi Kolombiya hükümetine ilettik ve bunun kısa zamanda olumlu karşılanacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.
Benzer daveti Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğuna (CELAC) da gönderdiklerini belirten Gil, olumlu cevap beklediklerini söyledi.
Gil, Kolombiya hükümetinin silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile yürüttüğü barış sürecine de değinerek, Venezuela'nın bu konuda her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.
Murillo ise komşu ülke Venezuela'nın sorunlarına çözüm bulunması için Kolombiya'nın her zaman iyi niyetle hareket ettiğini vurguladı.
Devlet başkanı seçimi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz'da yapılacak devlet başkanı seçimi için partisi tarafından üçüncü kez resmen aday gösterilmişti.
Demokratik Üniter Platformundan (PUD) 27 Mart'ta yapılan açıklamada, Venezuela'nın eski Arjantin ve Cezayir Büyükelçisi Edmundo Gonzalez'in devlet başkanı seçimi için kaydının yaptırıldığı bildirilmişti.
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