Venezuela, DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'na katıldı - Son Dakika
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Venezuela, DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'na katıldı

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkenin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Uluslararası Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'na katıldığını ve bu sayede ülkenin ticari işlemlerinde maliyetlerin düşeceğini söyledi. Anlaşmanın, Venezuela'ya yaklaşık on yıldır uygulanan tek taraflı yaptırımlar karşısında bir miktar mali rahatlama getirmesi bekleniyor.

13.06.2024 11:19
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KARAKAS, 12 Haziran (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkesinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Uluslararası Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'na katıldığını ve bu sayede ülkenin ticari işlemlerinde maliyetlerin düşeceğini söyledi.

Rodriguez, Çarşamba günü Apure eyaletinin güneybatısında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun liderliğinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, "ABD ve bazı uydu ülkelerin direnmelerine rağmen DTÖ, Venezuela'nın Uluslararası Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması'na katıldığını resmen duyurdu" dedi.

Rodriguez ayrıca Venezuela'nın anlaşmaya katılmasının, ülkenin dış ticaret maliyetlerinde yüzde 14'lük bir azalma anlamına geleceğini belirtti.

Öte yandan üretici sektörleri ithal ikame programlarını sürdürmeye ve ihracatı artırmaya davet eden Devlet Başkanı Maduro, geleneksel olmayan ihracatın 2024'ün ilk beş ayında yüzde 429 oranında yükseldiğini söyledi.

Anlaşmanın, Venezuela'ya yaklaşık on yıldır uygulanan tek taraflı yaptırımlar karşısında bir miktar mali rahatlama getirmesi bekleniyor.

Venezuela, Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 13. DTÖ Bakanlar Konferansı'nda Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'na katılım başvurusunda bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua

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