Venezuela: Ekonomik İyileşme Sözü

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, geçmişte işledikleri hatalardan ders aldıklarını ve bunları düzelteceklerini söyledi.

Başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te çeşitli sektörlerden temsilcilerle bir araya gelen Rodriguez, ekonomiye vurgu yaptı.

Rodriguez, geçmiş yönetimlere atıfta bulunarak, "Aynı zamanda geçmişteki hatalarımızı düzeltmemizi istiyorum, onları kabul ediyoruz, düzeltme sözü veriyoruz ve tekrar etmememizi rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın ekonomisini güçlendirmek için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Rodriguez, "Dün, bugünümüze ve birlikte inşa ettiğimiz yola dair bilgileri paylaşmak üzere ayrım gözetmeksizin tüm Venezuela halkına seslendim. Ekonomik ablukayla geçen bir on yıldan geliyoruz ancak kendi çabamızla büyümeyi, istikrarı ve kademeli bir iyileşmeyi başardık." diye konuştu.

Rodriguez, 1 Mayıs'ta maaşlarda düzenlemeye gideceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"1 Mayıs'ta bir artış yapacağımızı duyuruyorum. Belirttiğimiz üzere bu, sorumlu bir artış olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte, Venezuela maaş iyileştirmelerinin ve çalışan gelirlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak daha fazla kaynağa sahip oldukça, bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz."

Ülkedeki kaynakların Venezuela halkının refahı için kullanılacağını kaydeden Rodriguez, "Birlik içinde çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Bugün çalışma hayatı, devletin modernleşmesi, üretim ve sosyal koruma alanlarında yeni adımlar atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.