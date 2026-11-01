Venezuela ordusunun Apure'de ELN operasyonunda en az 20 kişi öldü - Son Dakika
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Venezuela ordusunun Apure'de ELN operasyonunda en az 20 kişi öldü

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Venezuela ordusunun Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde ELN üyelerine yönelik 29 Ekim'den bu yana sürdürdüğü operasyonda ilk belirlemelere göre en az 20 kişi öldü. Operasyonda ölen 9 kişinin cenazesi Guarico eyaletindeki Esteros de Camaguan kasabasına nakledildi.

Venezuela ordusunun, Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklar ve ulusal basında yer alan haberlere göre, 29 Ekim'den bu yana Apure eyaletinin Codazzi bölgesindeki Buena Vista del Meta ile Guafilla kırsalı arasında sürdürülen operasyonda Venezuela ordusu, ELN mensuplarını hedef aldı.

Operasyonda şu ana kadar en az 20 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Operasyonun, insansız hava araçlarının (İHA) bitki örtüsü altına gizlenmiş ve uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen hafif hava araçlarını hedef almasıyla başladığı, ardından kara birliklerinin bölgede arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü aktarıldı.

Hayatını kaybedenlerin üzerinde Venezuela kimlik kartları, sosyal yardım sistemi kapsamında verilen "Vatan Kartı" ve sürücü belgelerinin bulunduğu belirtildi.

Operasyonda ölenlerden 9'unun cenazesinin, defnedilmek üzere Guarico eyaletindeki Esteros de Camaguan kasabasına nakledildiği kaydedildi.

ABD'den ELN kamplarına ilişkin uyarı gelmişti

Operasyonun, ABD ile Venezuela arasındaki güvenlik temaslarının sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilmesi dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Eylül 2026'da Kolombiya'ya yaptığı ziyaret sırasında, Washington yönetiminin Venezuela'daki geçici yönetime ELN ve diğer silahlı grupların ülkedeki varlığı konusunda uyarılarda bulunduğunu belirtmişti.

Rubio, bu grupların Venezuela topraklarındaki kamplarının ortadan kaldırılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinde önemli rol oynayacağını ifade etmişti.

Apure sınır hattında ELN'nin etkisi

Kolombiya'daki 2016 barış anlaşmasının ardından eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) bölgedeki varlığının zayıflaması ve 2021'de Venezuela ordusu ile FARC'tan ayrılan silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaların ardından ELN, Apure sınır hattında etkisini artırmıştı.

Son operasyon, Venezuela yönetiminin Kolombiya sınırındaki silahlı gruplara yönelik güvenlik politikası ve ABD ile ilişkilerinin geleceği açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA
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