Venezuela Savunma Bakanı: Protestolar Darbe Girişimi

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Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ülkedeki devlet başkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan protestoları "darbe girişimi" olarak niteledi.

Telesur internet sitesinin haberinde, Lopez'in, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığı, 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminin sonuçlarının hileli olduğunu iddia edenlerin sokağa inmesiyle başlayan protestolara ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Lopez, "Venezuela'da bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Venezuela'nın Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB) buna izin vermeyecek. Kararlı bir şekilde üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Silahlı Kuvvetlerin anayasa ve Devlet Başkanı Maduro'ya sadık olduğunu vurgulayan Lopez, şiddetin hiçbir zaman olumlu bir şekilde sonuçlanmadığını söyledi.

Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab ise protestolar için "kaos oluşturan şiddet yuvaları" benzetmesi yaparak, "Dışarıdan müdahale yapılabilsin diye ülke geneline yayılması isteniyor." iddiasında bulundu.

Saab, kamu malına zarar verenlerin "terör ve nefret" suçlarından yargılanacağını belirtti.

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise seçim sonuçlarını reddettiklerini söylemişti.

Devlet başkanı seçiminin sonuçlarının hileli olduğu iddiasıyla protestolar düzenlenmeye başlanmıştı.