Venezuela, yasadışı maden kamplarını ve tesisleri imha etti

Güncel

KARAKAS, 7 Şubat (Xinhua) -- Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güneyindeki Amazonas eyaletinde yasadışı madenciler tarafından kurulan altı kaçak maden kampının ve diğer yasadışı tesislerin yerel çevreyi korumak için düzenlenen bir operasyonla imha edildiğini duyurdu.

Ordunun Stratejik Operasyon Komutanlığı komutanı Domingo Hernandez Larez sosyal medya üzerinden Salı günü yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Amazon bölgesini korumak üzere Pazartesi günü "Neblina 2024" operasyonunu başlattığını ve imha edilen tesislerin "çevreyi sömürmek ve kirletmek için" kullanıldığını kaydetti.

Larez, maden kamplarının yanı sıra ordunun Duida-Marahuaca Ulusal Parkı'ndaki Cunucunuma Nehri kıyılarında "suç grupları" tarafından kullanılan sekiz "yasadışı botu" da imha ettiğini belirtti.

Larez, Venezuela hükümetinin ülke topraklarında yasadışı grupların varlığına ya da "çevrenin gelişigüzel ve keyfi olarak tahrip edilmesine" müsamaha göstermeyeceğini ifade etti.