Venezuela'da Maaş Artışı Protestosu
10.04.2026 06:56  Güncelleme: 06:57
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bazı sendikalar, maaş artışı talebiyle sokağa çıkarak hükümeti protesto etti. Göstericilere polis müdahale etti ve bir kişi gözaltına alındı. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, maaşlarda iyileştirme yapılacağını açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da bazı sendikalar, maaş artışı talebiyle hükümeti protesto etti.

Başkent Caracas'ta Miraflores Sarayı yakınında toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Miraflores Sarayı'na yürümek isteyen eylemcilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, 1 kişi gözaltına alındı.

Çeşitli sendikalara bağlı işçi ve emekliler, taşıdıkları dövizlerle maaş artışı talep ederek Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e tepki gösterdi.

Venezuela Ulusal Basın Çalışanları Sendikası ise protesto sırasında en az 10 gazetecinin güvenlik güçlerinin müdahalesinden etkilendiğini bildirdi.

Bir süre slogan atan göstericiler, daha sonra dağıldı.

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 3 Ocak'ta ABD'nin askeri müdahalesi sonucu alıkonulmasının ardından ülkede ilk kez hükümet karşıtı protesto düzenlendi.

Rodriguez, maaşlarda iyileştirmeye gidileceğini açıklamıştı

Venezuela lideri Rodriguez, 1 Mayıs'ta maaşlarda düzenlemeye gideceklerini belirterek, "1 Mayıs'ta bir artış yapacağımızı duyuruyorum. Belirttiğimiz üzere bu, sorumlu bir artış olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte, Venezuela maaş iyileştirmelerinin ve çalışan gelirlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak daha fazla kaynağa sahip oldukça, bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

