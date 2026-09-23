Venezuelalıyı vuran ICE memurunun yeni olduğu, beden kamerasını açmadığı iddia edildi

ABD'de geçen hafta sonu bir Venezuelalıyı vuran Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) memurunun, kısa süre önce göreve başlayan bir personel olduğu ve kendisine beden kamerası verilmesine rağmen olay sırasında kamerayı kullanmadığı iddia edildi.

Washington Post gazetesinin, 2 eski İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yetkilisine dayandırdığı haberinde, söz konusu memurun, daha önce başka bir federal kolluk kuvvetinde çalışmış ve geçen yıl ICE'ye katılmış bir görevli olduğu savunuldu.

Haberde, eski yetkililerin, DHS'nin yeni personeli yeterince denetlemeden ve eğitmeden sokağa çıkardığını ve bu nedenle artan eleştirilerle karşı karşıya olduğunu belirttikleri öne sürüldü.

Kurumun son aylarda düşük performans gibi gerekçelerle bazı yeni personeli sessizce işten çıkarmaya başladığı belirtildi.

Olay

Texas eyaletinde kurye olarak çalışan 28 yaşındaki Venezuelalı Wilber Garces Perez, pazar günü ICE memurlarının trafik uygulaması yapmaya çalışmasının ardından vurulmuştu.

Memurların siyah bir araç içinde olduğu, bir görgü tanığının kaydettiği görüntülerde bir memurun araçtan inip Garces'in aracına yaklaştığı ardından ateş açıldığı görülmüştü.

DHS, salı günü yaptığı açıklamada, olayı "tutuklamadan kaçmaya yönelik tehlikeli bir girişim" olarak nitelendirmişti.

ICE Direktörü David Venturella'nın yaz aylarında, kameraları olmayan memurlarca vurulan 2 göçmenin ölümünün ardından ağustos sonuna kadar tüm memurlara beden kamerası dağıtılacağını açıklamıştı.

Eylül başında İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ise kameraların henüz tam dağıtılmadığını, yalnızca sahada tutuklama yapmakla görevli memurlara cihaz verileceğini söylemişti.

ICE memurlarının son aylarda ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan silahlı müdahaleleri ülke genelinde büyük tepki topluyor.

Temmuzda Houston'da 52 yaşındaki Lorenzo Salgado Araujo, aynı ay Maine eyaletinde 25 yaşındaki Kolombiya vatandaşı Johan Sebastian Duran Guerrero, ICE memurlarınca vurularak öldürülmüştü.

Ocakta ise Minnesota'da Alex Pretti ve Renee Good'un ICE'ın silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybetmesi de ülke genelinde tepkilere yol açmıştı.