Verdi'nin La Traviata'sı İstanbul'da Sahnelendi

Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" operası, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde sahnelendi.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, Verdi'nin en çok yorumlanan eserlerinden biri olan yapıt, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyicinin beğenisine sunuldu.

Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu'nun sanatçıları arasında yer alan, Azerbaycan klasik müzik ve opera dünyasının uluslararası alanda tanınan başarılı isimlerinden orkestra şefi Eyyub Guliyev, soprano İnara Babayeva ve tenor Ramil Qasımov da sahne aldı.

Alexandre Dumas'nın (oğul) ölümsüz eseri "Kamelyalı Kadın"dan ilham alan, Giuseppe Verdi'nin başyapıtlarından "La Traviata" operası, aşk ve fedakarlığın dokunaklı hikayesini etkileyici müziğiyle buluşturuyor.

Francesco Maria Piave'nin yazdığı libretto ile Verdi'nin müziğinin evrensel bir ruh kazandırdığı eser, aşk hikayesinin yanı sıra dönemin toplumuna tutulan eleştiri aynası özelliği de taşıyor. Eserde Paris'in eğlence dolu yüzeyinin altında toplumsal tabular, kadınlara biçilen roller ve aşkın özgürleştirici gücü sorgulanıyor.

Eserde Violetta Valery'yi Inara Babayeva, Alfredo Germont'u Mert Süngü, Giorgio Germont'u Murat Güney, Flora Bervoix'yı Barbora F. Hitay, Gastone'u Çağrı Köktekin, Barone Douphol'ü Burak Kul, Marchese d'Obigny'yi Erencan Karadi, Dottore Grenvil'i, Emre Güngör, Annina'yı Seda Taşpınar, Giuseppe'yi Anıl Önder, Commissionario'yi Berke Tükenmez, Alexandre Dumas'yı Tuğrul Savaşcı ve Giuseppe Verdi'yi Cem Cüneyt Çelik canlandırdı.

Recep Ayyılmaz'ın sahneye koyduğu ve dramaturjisini üstlendiği eserde İDOB Orkestrası'nı Eyup Guliyev, İDOB korosunu ise Paolo Villa yönetti. Koreografisini Kürşat Kılıç'ın yaptığı eserin dekor tasarımına Çağda Çitkaya, kostüm tasarımına Gizem Betil ve ışık tasarımına Yakup Çartık imza attı.

Eser, bu akşam yeniden sahnelenecek.