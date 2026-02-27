Vergi Haftası\'nda Kaymakam\'a Ziyaret

Almus Vergi Dairesi personeli, Kaymakam Emre Çömen'i ziyaret etti.

Vergi Haftası dolayısıyla Almus Vergi Dairesinde görevli personel, Kaymakam Çömen'e ziyarette bulundu.

Çömen, kamu hizmetlerinin etkin, düzenli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesinde verginin ve bu görevi büyük sorumluluk bilinciyle yerine getiren Vergi Dairesi personelinin emeğinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Devletimizin vatandaşlarımıza sunduğu hizmetlerin temel dayanağı olan vergi sisteminin sağlıklı işlemesinde gösterdikleri gayret için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm maliye çalışanlarımızın Vergi Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi