Vergi Haftası Ziyareti

Fethiye Vergi Dairesi Müdürü Mithat Aktar ile beraberindeki heyet, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Aktar, ziyarette yaptığı konuşmada, Vergi Haftası kapsamında kurum yöneticileriyle bir araya geldiklerini ve vergi bilincinin artırılmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Başkan Çıralı da verginin bir ülkenin kalkınması, kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve ekonomik bağımsızlığın teminatı açısından en temel kaynak olduğunu vurguladı.

Ticaret erbabı olarak vergiyi bir vatandaşlık görevi ve kutsal bir borç olarak gördüklerini ifade eden Çıralı, yerel ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde tüccar ve sanayicinin nefes almasını sağlayacak kolaylaştırıcı düzenleme ve yapılandırma adımlarını yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini kaydetti.

Vergi Dairesi ile FTSO arasındaki uyumlu çalışmanın bölgede kayıtlı ekonominin büyümesi açısından kritik önem taşıdığını dile getiren Çıralı, çözüm odaklı yaklaşımın üyelerin mevzuata uyum sürecini kolaylaştırdığını belirtti.