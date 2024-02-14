Vestel\'e 684 Milyon Avro Tazminat Ödeneceği Haberi Kesinlik Kazanmadı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi'nin, "şirkete 684 milyon avro tazminat ödeneceğine" yönelik kararının kesinlik kazanmadığını bildirdi.
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gerek çeşitli internet sitelerinde kazanılmış bir mahkeme kararına yer verilmesi gerekse yazılı basında ve sosyal medya platformlarında 'Hollanda mahkemesi TV tüp kartelinin zararına karşılık Vestel'e 684 milyon avro tazminat ödenmesine karar verdi.' yönünde çıkan haberlere istinaden yatırımcılardan gelen sorular üzerine, haberin doğruluğuna yönelik, Şirketimiz Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ ve bu şirketlerin ilgili yurt dışı iştiraklerinin (Vestel Holland B.V., Vestel CIS Ltd., Vestel Trade Ltd, Vestel Electronica S.R.L, Vestel France S.A.S, Vestel Holland B.V. Sucursal En Espana, Vestel Holland B.V. Germany Branch Office ve Vestel Holland B.V. UK Branch Office) (hep birlikte "Vestel") davacı sıfatıyla, Samsung grubu şirketleri, LG grubu şirketleri, Technicolr S.A, TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerine karşı Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi nezdinde açtığı rekabet hukuku kaynaklı tazminat davasında, verilen karara karşı hem davacılar hem de davalılar yönünden itiraz yolunun açık olduğu, kesin hüküm niteliğinde olmadığı 5 Şubat 2024 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya açıklanmış olmakla birlikte bu defa, 'TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerinin Vestel'e 684 milyon 400 bin avro tutarında tazminat ödemesine hükmedilmesi ve söz konusu tazminatın tahsil edilebilirliği' ile ilgili çeşitli internet ve yazılı basın kanallarında çıkan haberlere ve yatırımcılardan gelen sorulara istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür"
Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi'nin bahsi geçen kararının kesin olmayıp, dava taraflarının bu karara itiraz haklarının bulunduğu aktarılan açıklamada, ayrıca söz konusu kararda Vestel lehine hükmedilen tazminatın, TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerinden tahsilinin ise ayrı bir süreç olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu şirketlerle ilgili mal varlığı araştırması başlatılmış olup, yasal takip sürecine geçilecektir. Bu şirketler yurt dışında mukim olduğu için, söz konusu takip sürecinin başlatılması ve neticelendirilmesi belirli bir süre alabilecektir. Bu iki şirketin söz konusu tutarı ödeme güçlerinin olup olmadığı ve dolayısıyla yasal takip süreci kapsamında herhangi bir tahsilat yapılıp yapılamayacağı konusundaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."
Son Dakika › Güncel › Vestel'e 684 Milyon Avro Tazminat Ödeneceği Haberi Kesinlik Kazanmadı - Son Dakika
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