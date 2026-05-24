Veteriner Hekime İtiraz

24.05.2026 10:12
İzmir'de 33 ölü kedi olayı nedeniyle gözaltına alınan veteriner hekime adli kontrol kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca ilçesinde çöp konteynerleri önünde 33 kedinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan veteriner hekimin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli veteriner hekim Hakan E. (41) hakkında, "çevreyi kasten kirletmek" ile "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Verilen karara İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca, Buca ilçesi Adnan Kahveci Caddesi'nde 21 Mayıs'ta çöp konteynerleri önüne yetişkin ve yavru 33 ölü kedinin bırakılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim Hakan E, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin, ifadesinde, ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını söylediği öğrenilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

