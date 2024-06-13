Veteriner Hekimler Birliği'nden Kurban Bayramı uyarısı - Son Dakika
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Veteriner Hekimler Birliği'nden Kurban Bayramı uyarısı

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB), kurban kesiminin hijyenik ortamlarda yapılması gerektiğini, bulaşıcı hastalıklara karşı dikkatli olunmasını ve belediyelerin atık yönetimine dikkat etmesini istedi.

13.06.2024 13:18
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(ANKARA) - Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB), kurban kesiminin hijyenik ortamlarda yapılması gerektiğini, bulaşıcı hastalıklara karşı dikkatli olunmasını ve belediyelerin atık yönetimine dikkat etmesini istedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala dikkat edilmesi gereken kuralları hatırlatan Türk Veteriner Hekimler Birliği, belediyelerin atık yönetimine dikkat etmesi gerektiğini, bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alınması gerektiğini ve kesim alanlarında hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

TVHB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

"Kurban Bayramı'nın havaların sıcak olduğu bugünlere denk gelmesi ilave önlemler almayı gerektirmektedir. Kurban Bayramı süresince hayvan varlığımızın yaklaşık yüzde 5'i kesilmekte, bu miktar ülkemizde bir yıl boyunca kesilen hayvanların yaklaşık dörtte birine denk gelmektedir. Bu derece çok sayıda hayvanın yer değiştirmesi, barındırılması, hijyenik ortamlarda kesilmesi ve kesim sonrası atıkların usulüne uygun alınması toplum sağlığı açısından oldukça önem arz etmektedir. Kurbanlık hayvan seçimi dini açıdan olduğu gibi sağlıklı kurban eti elde edilmesi, insan sağlığı, hayvan varlığının devamı ve ülke hayvancılığı açısından da önem taşımaktadır."

Küçükbaş hayvanlarda pek çok bulaşıcı hastalık olduğuna dikkati çeken Arslan, kurban bayramında uygulanacak kuralları belirleyen 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

"Kesim sonrası hayvansal atıklar gelişi güzel etrafa atılmamalı"

Bayramda uyulması gereken kuralları sıralayan Arslan, "Kurbanlar, yalnızca resmi olarak belirlenen yerlerden satın alınmalı, hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen aşıları olmalı ve TÜRKVET sisteminde kayıtlı olmalı, kurban satın alırken sağlıklı olduğunu anlamak için gerekirse veteriner hekimlerden yardım alınmalı, kesimler, resmi kurumlar tarafından izin verilen yerlerde yapılmalı, kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim muayenesi yapılmalı ve kesim sonrası hayvansal atıklar gelişi güzel etrafa atılmamalı" dedi.

"Belediyeler, atık yönetimini çok dikkatli yapmalı"

Kurban kesiminden sonra çevreye gelişi güzel atılan atıkların sokak hayvanları tarafından tüketilmesinin hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar açısından büyük tehlike oluşturduğuna dikkati çeken Arslan, kesim sonrası oluşan çevre kirliliğinin neden olduğu sinek, pire ve kene gibi böceklerde artış olduğunu söyledi. Arslan, "Bu riskleri azaltmak için belediyelerin atık yönetimini çok dikkatli bir şekilde yapması önem arz etmektedir. Kesim sonrası iç organların hızla karkastan uzaklaştırılması bulaşmayı en aza indirgeyecektir" ifadesini kullandı.

Kesim sırasında hayvanların en az acı çekecek şekilde ehil kişilerce kesilmesi gerektiğini belirten Arslan, "Çocuklarımızın kurban alanlarından uzak tutulması konunun uzmanları tarafından önemle önerilmektedir" dedi.

Prof. Dr. Murat Arslan, bulaşıcı hastalıkların yayılmasına önlem olarak satılamayan hayvanların geri dönüşlerine izin verilmemesi gerektiğini, üreticilerin elinde kalan hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından değerinde satın alınmasının doğru olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Veteriner Hekimler Birliği'nden Kurban Bayramı uyarısı - Son Dakika

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