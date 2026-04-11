Veteriner Hekimlerin Sorunları ve Meslek Etiği Aydın'da Masaya Yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Veteriner Hekimlerin Sorunları ve Meslek Etiği Aydın'da Masaya Yatırıldı

11.04.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da düzenlenen 3. Bölge Odaları İstişare Toplantısı'nda veteriner hekimlerin sağlık, çevre ve gıda güvenliği konusundaki rolleri ele alındı. Toplantıda mesleki haklar, özlük hakları ve sokak hayvanları ile ilgili talepler dile getirildi.

Aydın'da gerçekleştirilen 3. Bölge Odaları İstişare Toplantısı'nda, ülke genelindeki veteriner hekimlerin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıya 11 oda başkanı katıldı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin sağlık çalışanı olduğunu vurgulayarak, hayvan sağlığı, çevre sağlığı, halk sağlığı ve gıda güvenliği konularındaki rollerine dikkat çekti. Özlük hakları ve meslek etiği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Eroğlu, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun'un 41. maddesinin Tarım Komisyonu'ndan geçmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ve meslek etiğinin önemini vurguladı. Ayrıca, sokak hayvanları ve istihdam konularında taleplerini dile getirdi.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hakan Kaya ise mesleki haklar ve statüdeki eksikliklere değinerek, bu çelişkilerle yaşamayı kabul etmediklerini ifade etti. Toplantının mesleğin geleceği ve ülke hayvancılığı için önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veteriner Hekimlerin Sorunları ve Meslek Etiği Aydın'da Masaya Yatırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 17:57:28. #7.13#
SON DAKİKA: Veteriner Hekimlerin Sorunları ve Meslek Etiği Aydın'da Masaya Yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.