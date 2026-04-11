Veteriner Hekimlerin Sorunları ve Meslek Etiği Aydın'da Masaya Yatırıldı

Aydın'da gerçekleştirilen 3. Bölge Odaları İstişare Toplantısı'nda, ülke genelindeki veteriner hekimlerin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Toplantıya 11 oda başkanı katıldı ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin sağlık çalışanı olduğunu vurgulayarak, hayvan sağlığı, çevre sağlığı, halk sağlığı ve gıda güvenliği konularındaki rollerine dikkat çekti. Özlük hakları ve meslek etiği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Eroğlu, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun'un 41. maddesinin Tarım Komisyonu'ndan geçmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ve meslek etiğinin önemini vurguladı. Ayrıca, sokak hayvanları ve istihdam konularında taleplerini dile getirdi.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hakan Kaya ise mesleki haklar ve statüdeki eksikliklere değinerek, bu çelişkilerle yaşamayı kabul etmediklerini ifade etti. Toplantının mesleğin geleceği ve ülke hayvancılığı için önemli olduğunu belirtti.