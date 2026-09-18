Veterinerlerin yıpranma payı davasında ikinci duruşma 13 Ekim'de görülecek - Son Dakika
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Veterinerlerin yıpranma payı davasında ikinci duruşma 13 Ekim'de görülecek

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Veterinerlerin yıpranma payı davasında ikinci duruşma 13 Ekim\'de görülecek
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Devlet Memurları Konfederasyonu, Veteriner Hekim-Sen öncülüğünde kamu veteriner hekimleri ile veteriner sağlık tekniker ve teknisyenlerinin fiili hizmet süresi zammı hakkı için açılan davada hukuki sürecin sürdüğünü, ikinci duruşmanın 13 Ekim'de görüleceğini bildirdi.

(ANKARA) - Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan Veteriner Hekim-Sen öncülüğünde kamu veteriner hekimleri ile veteriner sağlık tekniker ve teknisyenlerinin yıpranma payı hakkını yeniden kazanması amacıyla açılan davaya ilişkin yapılan açıklamada, "Fiili hizmet süresi zammı bir ayrıcalık değil, haktır. Veteriner hekimler ile veteriner sağlık tekniker ve teknisyenlerinin haklı taleplerinin takipçisiyiz" denildi.

Devlet Memurları Konfederasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konfederasyonumuza paydaş sendika Veteriner Hekim-Sen öncülüğünde, kamu veteriner hekimleri ile veteriner sağlık tekniker ve teknisyenlerinin fiili hizmet süresi zammı hakkının yeniden değerlendirilmesi amacıyla açılan davada hukuki süreç devam etmektedir. Davanın ikinci duruşması 13 Ekim tarihinde görülecektir. Sahada, kesimhanelerde, laboratuvarlarda, hayvan işletmelerinde ve denetim faaliyetlerinde görev yapan meslektaşlarımız; kuduz, bruselloz, tüberküloz ve ruam başta olmak üzere zoonotik hastalıkların yanı sıra çeşitli fiziksel ve mesleki risklerle karşı karşıya kalmaktadır.

Hayvan sağlığının korunması; halk sağlığı, gıda güvenliği ve ülkemizin üretim gücü açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kamu hizmetlerinin niteliğinin artırılması, çalışanlarımızın emeğinin ve çalışma koşullarının da hakkaniyetli şekilde değerlendirilmesini gerektirmektedir. Fiili hizmet süresi zammının; görevler, çalışma koşulları ve mesleki riskler dikkate alınarak 'Tek Sağlık' yaklaşımı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. Risk gerçek. Maruziyet gerçek. Yıpranma gerçek. Fiili hizmet süresi zammı bir ayrıcalık değil, haktır. Veteriner hekimler ile veteriner sağlık tekniker ve teknisyenlerinin haklı taleplerinin takipçisiyiz. Çalışanlarımızın emeğinin karşılığını bulduğu, kamu hizmetinin güçlendiği ve adaletin esas alındığı bir çalışma düzeni için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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