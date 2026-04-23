Vezirköprü\'de 23 Nisan Töreni

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata'nın çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Seyfettin Turğut, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.