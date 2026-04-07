Vezirköprü\'de Bahar Konseri Coşkusu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketici Hakları Derneği, 12. Bahar Konseri'ni yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Tüketici Hakları Derneği Vezirköprü Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu, geleneksel hale getirdiği konser serisinin 12'ncisi olan 2026 yılı Bahar Konseri'ni yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Serhat Yılmaz yönetimindeki koro, Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde sahne aldı. İki bölüm halinde gerçekleştirilen konserde solo ve koro performansları izleyicilerle buluşurken, dinleyiciler zaman zaman eserlere eşlik ederek keyifli anlar yaşadı. Programın bir bölümünde koro üyelerinin darbukalarla sergilediği ritim performansı da beğeni topladı.

Konseri, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş dinledi.

Konserin ardından konuşan Aliye İnce, sanatı yaşatmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Murat Gül ise organizasyonda emeği bulunan şef, saz ekibi ve koristlere teşekkür ederek, final bölümünde koroya katılıp bir eseri birlikte seslendirdi.

Program sonunda dernek tarafından Belediye Başkanı Murat Gül ile Koro Şefi Serhat Yılmaz'a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 13:55:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.