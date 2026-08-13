Başpehlivan kavgasında ikinci gözaltı - Son Dakika
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Başpehlivan kavgasında ikinci gözaltı

Başpehlivan kavgasında ikinci gözaltı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde başpehlivan Serhat Elvan'ı darbeden eski başpehlivan Şaban Yılmaz ve iki yeğeni, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, başpehlivan Serhat Elvan'ı darbeden eski başpehlivan Şaban Yılmaz ve 2 yeğeni, savcının itirazı sonrası ikinci kez gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 8 Ağustos'ta saat 10.00 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6'ncı etabı olan 20'nci Samsun Vezirköprü Kunduz Güreşleri'ne katılmak üzere yola çıkan Tokatlı başpehlivan Serhat Elvan, ilçeye gitmeden önce bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Elvan'ın istasyonda tek başına oturduğu sırada eski başpehlivan Şaban Yılmaz ile yeğenleri Ö.Y. ve E.Y. geldi. Şaban Yılmaz ile Serhat Elvan arasında tartışma çıktı. Yılmaz ile Ö.Y. ve E.Y., Elvan'ı darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Elvan'ın şikayetçi olması üzerine Atakum ilçesindeki Denizevleri Şehit İrfan Sadık Kocabaş Polis Merkezi Amirliği'ne giden Yılmaz ile 2 yeğeni, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Vezirköprü'ye götürülen 3 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası, ertesi gün adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, karar itiraz etti. Tutuklamaya yönelik haklarında arama kararı çıkarılan Yılmaz ve E.Y. ile Ö.Y., jandarma ekipleri tarafından dün ikinci kez gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 3 kişi, SEGBİS ile çıkarıldıkları mahkemede yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Şaban Yılmaz, Vezirköprü, Güvenlik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başpehlivan kavgasında ikinci gözaltı - Son Dakika

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