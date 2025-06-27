Vezirköprü\'de Fırında Yangın Paniğe Neden Oldu

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde bir fırında çıkan yangın, yanındaki evlere de sıçradı. Paniğe neden olan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Demirciler Çarşısı'ndaki bir fırında çıktı. Ahşap binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın, yanında bulunan evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede paniğe neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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