Vezirköprü\'de İlkokullarda Fiziksel Etkinlikler ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, İlkokullarda Fiziksel Etkinlikler (İFET) ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi.
Okul sporları faaliyet programında yer alan İFET ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği İlçe Birinciliği, Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda düzenlendi.
Toplam 1100 öğrenci ve 78 sınıfın katıldığı yarışmalarda çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.
İFET kapsamda birinci sınıflar el değdirerek bayrak koşusu, ikinci sınıflar dairesel bayrak koşusu, üçüncü sınıflar çift ayak atlama, dördüncü sınıflar da fasulye torbası atma oyununda yarıştı.
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde ise beşinci sınıflar yağ satarım bal satarım, altıncı sınıflar mendil kapmaca, yedinci sınıflar kaleli yakan top, sekizinci sınıflar halat çekme oyununda mücadele etti.
Ödül törenine Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Burak Akça, İbrahim Sezer ve Murat Güven katıldı.
Yarışmalarda dereceye giren 240 öğrenciye ve okullara ödülleri verildi.
Birinci olan okullar, Samsun'da düzenlenecek yarışmalarında Vezirköprü'yü temsil edecek.
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