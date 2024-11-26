SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde etkisini gösteren kar yağışı dronla kaydedilirken, ortaya güzel görüntüler çıktı.
Vezirköprü ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Vezirköprü Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar nedeniyle kapanan yolları açtı. Kar yağışı aralıklarla devam ederken, bölge dron ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Vezirköprü'de Kar Yağışı Drone ile Görüntülendi - Son Dakika
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