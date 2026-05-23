Vezirköprü\'de Liseler Arası Münazara Programı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "Liseler Arası Parlamenter Münazara Programı" düzenlendi.

Vezirköprü Kaymakamlığı himayesindeki program, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program, Vezirköprü Gençlik Merkezi ve Köprülü Mehmet Paşa Spor Salonu'nda yapılan kura çekiminin ardından başladı.

9 liseden 16 takımın katıldığı münazara programında öğrenciler, bilgi ve hitabet yeteneklerini sergiledi.

Yarışma sonunda Vezirköprü Fen Lisesi öğrencileri İlayda Fatma Coşar ve Ayşe Mehlika Yıldız'dan oluşan takım birinci, Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi öğrencileri Nehir Pahal ile Musab Halitoğlu ikinci, Elemnur Tekbaş ve Berra Naz Akyol'dan oluşan Vezirköprü Fen Lisesi'nin ikinci takımı da üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin ve okul müdürleri tarafından verildi.

Program sonunda öğrencilerle bir araya gelen Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, bu tür organizasyonların gelenekselleşmesinin gençlerin gelişimine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.