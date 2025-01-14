Vezirköprü'de Müzik Dolusu Yeni Yıl Konseri

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Vezirköprü'de Tüketici Hakları Derneği Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi.

Tüketici Hakları Derneği Vezirköprü Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu, şef Serhat Yılmaz yönetiminde Belediye Kültür Merkezi'nde yeni yıl konseri gerçekleştirdi.

Koro, Türk sanat müziği eserlerini seslendirirken, dinleyenlere müzik ziyafeti yaşattı.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, programdan dolayı şube başkanı Aliye İnce, koro şefi Serhat Yılmaz ve koro ekibine teşekkür etti.

Konserin ardından Tüketici Hakları Derneği Vezirköprü Şubesi tarafından Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya ve şef Serhat Yılmaz'a plaket verildi.

Konsere Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Tüketici Hakları Derneği Genel Sekreteri Fatma Baykaldı, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Büşra Altınel, Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya ile davetliler katıldı.