Vezirköprü'de şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları iftar sofrasında buluştu
Vezirköprü'de şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları iftar sofrasında buluştu

Vezirköprü\'de şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları iftar sofrasında buluştu
20.02.2026 10:07
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ramazan ayının ilk iftar programında şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

Vezirköprü Belediyesi ile Vezirköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde düzenlenen iftar programı, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Burak Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara, Baro Temsilcisi Oğuz Bakır ile şehit ailesi ve gazilerle gazi yakınları katıldı.

Semazen gösterimiyle başlayan programda Kaymakam Kaya ve Başkan Gül, katılımcıların ramazan ayını tebrik etti.

İftarın ardından konuşan Gül, ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Kaymakam Kaya ise şehit aileleri ve gazilerin milletin baş tacı olduğunu vurgulayarak, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

