Vezirköprü'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada ekipler, Roma ve Helenistik dönemine ait 4 sikke, Osmanlı dönemine ait para, 1 gözyaşı şişesi, 26 kapsüle duyarlı patlayıcı, 75 top barutu, 30 elektrikli infilak kapsülü, 38 infilak kapsülü, 25 metre saniyeli fitil, 1 altın sarısı renkli metal külçe, metal dedektörü ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Operasyonda M.D. isimli şahıs gözaltına alındı.