Vezirköprü'deki Şehitlik Havza Belediyesi Tarafından Temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vezirköprü'deki Şehitlik Havza Belediyesi Tarafından Temizlendi

15.06.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vezirköprü'de 1918 yılında Rum çeteleriyle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Kamil Bey, Jandarma Başçavuş Celal Bey ve isimleri belirlenemeyen 9 askerin mezarlarının bulunduğu Köprübaşı Şehitliği, Havza Belediyesi tarafından temizlendi.

Vezirköprü'de 1918 yılında Rum çeteleriyle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Kamil Bey, Jandarma Başçavuş Celal Bey ve isimleri belirlenemeyen 9 askerin mezarlarının bulunduğu Köprübaşı Şehitliği, Havza Belediyesi tarafından temizlendi.

Her yıl düzenli olarak bakım ve temizliği yapılan şehitlikte, otlar ve çevredeki atıklar temizlendi. Çalışmalar, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt koordinesinde gerçekleştirildi.

Zeki Kurt, şehitliğin Havza'ya yakın olması nedeniyle bakımının belediye tarafından üstlenildiğini belirterek tüm şehitlere rahmet diledi.

Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Sezai Pekşen ise bölgede yaşayan vatandaşların şehitliği ziyaret ederek dua ettiğini, belediyenin her yıl düzenli bakım yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

1997 yılında tamamlanan şehitlikte, 1918 yılında Rum çeteleriyle mücadele sırasında şehit düşen askerlerin hatırası yaşatılıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü'deki Şehitlik Havza Belediyesi Tarafından Temizlendi - Son Dakika

Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı
ABD Başkanı Trump’tan Lübnan’a saldıran İsrail’e tepki ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki
Mbappe’den N’Golo Kante’ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile... Mbappe'den N'Golo Kante'ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile...
İtalya’da eski general Meloni’ye resmen savaş açtı İtalya'da eski general Meloni'ye resmen savaş açtı
Galatasaray’da Nelsson defteri kapandı Bu parayı veren imzayı attırır Galatasaray'da Nelsson defteri kapandı! Bu parayı veren imzayı attırır

15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:59
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
14:54
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti Fatih Terim’den ezber bozan çıkış
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti! Fatih Terim'den ezber bozan çıkış
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 15:27:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Vezirköprü'deki Şehitlik Havza Belediyesi Tarafından Temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.