Vezirköprü Kadın Orkestrası, Yaza Merhaba Konserini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Vezirköprü Kadın Orkestrası, Yaza Merhaba Konserini Gerçekleştirdi

Vezirköprü Kadın Orkestrası, Yaza Merhaba Konserini Gerçekleştirdi

Vezirköprü'de 2012 yılında kurulan Vezirköprü Kadın Orkestrası, bu yılki konserini gerçekleştirdi. Orkestra, çeşitli meslek gruplarından enstrüman çalmamış kadınlardan oluşuyor ve öğretmen müzisyen Reşat Gümüş tarafından yönetiliyor. Konserde Kadınlar Orkestrası'na Largo Müzik ve Mavi Düş toplulukları da eşlik etti. Belediye Başkanı Murat Gül ve davetliler de konserde hazır bulundu.

12.06.2024 09:13
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Vezirköprü'de 2012 yılında oluşturulan Vezirköprü Kadın Orkestrası, bu yılki konserini gerçekleştirdi.

Çeşitli meslek gruplarından yaşamında herhangi bir enstrüman çalmamış kadınlardan oluşan orkestra, öğretmen müzisyen Reşat Gümüş tarafından çalıştırılıyor.

Yıl sonunda konser veren ve bu yıl tamamen öğretmenlerden oluşan Kadınlar Orkestrası, Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde "Yaza merhaba" sloganıyla sahne aldı.

Kadınlar Orkestrası'na Largo Müzik ve Mavi Düş toplulukları da eşlik etti.

Konsere Belediye Başkanı Murat Gül ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vezirköprü Kadın Orkestrası, Yaza Merhaba Konserini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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