Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hayırsever iş insanı Ahmet Kavas tarafından yaptırılacak 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu için çalışmalara başlandı.
İstasyonun yapılacağı Taşkale Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen imza törenine Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, Sağlık Hizmetleri Başkanı Kemal Serhan Sandıkçı, İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven ve hayırsever iş insanı Ahmet Kavas ile vatandaşlar katıldı.
İmza töreninin ardından temel atma töreni düzenlendi. Dua eşliğinde kurban kesilerek, inşaat çalışmalarına başlandı.
Hazineye ait 1039 metrekare arazi üzerine inşa edilecek istasyon, tamamlandıktan sonra "Vezirköprü Kamile Kavas 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu" adıyla hizmet verecek.
Bina, tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığına devredilecek.
Son Dakika › Güncel › Vezirköprü'ye 112 Acil Sağlık İstasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?