VGM ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 50 şehit yakınını umreye gönderecek

17.03.2026 13:31
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü 50 şehit yakınını umreye gönderecek.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü iş birliğinde, şehit ailelerine yönelik bir proje hayata geçirildi.

Muradiye Kültür Vakfının finansmanını sağladığı proje kapsamında, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Ankara, Bolu, Düzce, Kırıkkale ve Çankırı'dan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen 50 şehit yakını umreye gönderilecek.

Görevli personelin de yer alacağı kafile, toplam 75 kişiden oluşacak.

Şehit ailelerine manevi destek sunulmasını hedefleyen proje doğrultusunda belirlenen kafile, 23 Mart'ta kutsal topraklara uğurlanacak.

