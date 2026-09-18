VGM ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 6 Ekim'de başlıyor - Son Dakika
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VGM ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 6 Ekim'de başlıyor

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Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 6-20 Ekim'de vgm.gov.tr üzerinden alınacak. Özel okul, açık öğretim ve karşılıksız burs alan öğrenciler yardımdan yararlanamayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından, 2026-2027 eğitim yılında verilecek ortaöğrenim eğitim yardımının başvuruları 6 Ekim'de başlayacak.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için sağlanan VGM Ortaöğrenim Eğitim Yardımı başvuruları, 6-20 Ekim'de "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Başvurular, Vakıflar Yönetmeliği ile yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli hükümleri doğrultusunda değerlendirilecek.

Mevzuat kapsamında özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde veya mesleki açık öğretim lisesinde öğrenim görenler, ailesinde VGM Ortaöğrenim Eğitim Yardımı alan başka bir kardeşi bulunan öğrenciler, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alanlar, anasınıfı öğrencileri ile Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim eğitim yardımından yararlanamayacak.

Yükseköğrenim burs başvuruları 20 Ekim sonrasında alınacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim yılı yükseköğrenim burs başvuruları ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yürütülen 2026 YKS ve DGS ek yerleştirme işlemleri dikkate alınarak belirlenecek tarihlerde alınacak.

Yükseköğrenim burs başvurularının 20 Ekim sonrasında başlaması öngörülürken kesin başvuru tarihleri "www.vgm.gov.tr" adresinden ayrıca duyurulacak.

Başvuru süreci ve güncel duyurulara ilişkin bilgilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA
6 EkimGüncelBursSon Dakika

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