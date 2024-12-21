Victoria'da Orman Yangını Sebebiyle Tahliye Uyarısı

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Avustralya'nın Victoria eyaletinde birkaç gündür süren ve Grampians Ulusal Parkı'ndan kuzeye doğru ilerleyen orman yangını sebebiyle tahliye uyarısının yapıldığı bildirildi.

Victoria'nın acil durum bilgi ve uyarı kaynağı VicEmergency'nin uyarısında Grampians Ulusal Parkı ve çevresinde koşullar tehlikeli hale gelmeden bölgeyi terk etmenin en güvenli seçenek olduğu belirtildi.

ABC News'ün haberine göre yetkililer, Bellfield, Bellfield Settlement, Flat Rock Crossing, Fyans Creek, Grampians Junction ve Halls Gap'ta bulunanlardan bu bölgeleri terk etmelerini istedi.

Orman yangınının 30 bin hektardan fazla alanı etkilediği tahmin ediliyor.

Alevler, yaklaşık 400 itfaiyeci, 100'den fazla tanker ve 25 uçakla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Victoria Orman Yangın Yönetimi'nden Glen Rudolph, arazinin son derece kuru olduğunu ve rüzgarın alevlerin bazı bölgelerde ilerlemesine yol açtığını söyledi.

Rudolph, yangının makinelerin ya da ekiplerin ulaşamadığı bölgelerde sürdüğünü belirtti.