Vietjet 20 Airbus A330-900 Uçak Alıyor

HANOİ, 26 Mayıs (Xinhua) -- Düşük maliyetli uçuşlar sunan, Vietnam merkezli Vietjet havayolu şirketi, 20 adet daha Airbus A330-900 tipi geniş gövdeli uçak satın almak üzere yeni bir anlaşma imzaladı.

Hükümetin basın ve iletişim ajansı, pazartesi günü imzalanan anlaşma çerçevesinde alınacak yeni uçakların, Vietjet'in Asya-Pasifik bölgesinde yüksek kapasiteli rotalarını genişletme ve Avrupa'ya uzun mesafeli hizmetler başlatma planlarına yönelik kullanılacağını belirtti.

Anlaşma, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti sırasında Vietnamlı ve Fransız işletmeler arasında gerçekleştirilmesi beklenen geniş kapsamlı ekonomik işbirliği kapsamında imzalandı.