Vietnam Başbakanı, tatbikatta ölen 6 askerin onurlandırılması kararını imzaladı

Vietnam Başbakanı, tatbikatta ölen 6 askerin onurlandırılması kararını imzaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vietnam'ın kuzeyindeki Bac Ninh'de perşembe günü tatbikat sırasında arızalanan BMP-1 zırhlı araç battı, 6 asker hayatını kaybetti. Başbakan Le Minh Hung, ölen 6 askerin vatani hizmetlerinden dolayı onurlandırılmasına ilişkin kararı imzaladı.
HANOİ, 14 Kasım (Xinhua) -- Vietnam'ın kuzeyindeki Bac Ninh kentinde muharebe hazırlık tatbikatı sırasında bir BMP-1 tipi zırhlı aracın batması sonucu 6 asker hayatını kaybetti.
Vietnam Savunma Bakanlığı, aracın perşembe günü saat 08.25 sularında Bien Son komünündeki TB1 Ulusal Atış Poligonu'nda tatbikat sırasında arızalanarak battığını açıkladı.
Vietnam Başbakanı Le Minh Hung cuma günü vefat eden 6 askerin vatani hizmetlerinden dolayı onurlandırılmasına ilişkin kararı imzaladı.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?