Vietnam-Çin İşbirliği Vurgusu

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HANOİ, 27 Ocak (Xinhua) -- Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, ortak geleceğe sahip bir Vietnam-Çin topluluğunun inşasına yönelik temelleri sürekli olarak sağlamlaştıracaklarını söyledi.

Çin'in Vietnam Büyükelçisi He Wei ile başkent Hanoi'de bir araya gelen Chinh, Vietnam ve Çin'in köklü ve sarsılmaz bir geleneksel dostluğa sahip olduğunu söyledi.

Vietnam Komünist Partisi ve Vietnam hükümetinin, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesini her zaman stratejik bir tercih ve en önemli öncelik olarak gördüğünü vurgulayan Chinh, iki tarafı da kara ve deniz bağlantılarının avantajlarından tam olarak faydalanmaya, kapsamlı işbirliğini hızlandırmaya ve önemli ile sembolik projeleri uygulamaya çağırdı.

He ise Çin-Vietnam dostluğunun istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmek, bölgesel ve küresel barış ile refaha katkıda bulunmak üzere Vietnam'la birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.