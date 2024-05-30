Vietnam'da 5 yaşındaki çocuk okul servisinde unutularak hayatını kaybetti

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HANOİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- Vietnam'ın kuzeyindeki Thai Binh eyaletinde, sorumluluğu altındaki 5 yaşında bir çocuğun okul servisinde unutularak hayatını kaybetmesi üzerine anaokulu çalışanı bir kadın tutuklandı.

VnExpress'in haberine göre kadının, çocukları okul ile ev arasında getirip götüren 29 kişilik bir serviste öğrencileri izlemekle görevli olduğu bildirildi.

Habere göre, servis görevlisi kadın ile servis şoförü Çarşamba günü sabah saat 06.20'de 5 yaşındaki çocuğu okula götürdü. Aynı gün saat 17.30'da çocuğu almak için gelen amcası çocuğu okulda bulamadı.

Daha sonra çocuğun halen okul servisinde olduğu fark edildi. Vietnam Haber Ajansı'na göre, hastaneye kaldırılan çocuğun ölmüş olduğu açıklandı.

Polise göre, bunaltıcı güneşin altında 11 saat boyunca servisin içinde kalan çocuk, açlık ve sıcağın etkisiyle solunum yetmezliği yaşadı.

Vietnam Haber Ajansı'na göre öğretmenin, okula gelen tüm öğrencilerin fotoğrafını çektiği ve izleme ve yönetim amacıyla okulun yazılımına gönderdiği bildirildi. Öğretmenin çocuğun okula gelmediğini fark ettiği ancak ailesine haber vermediği belirlendi.