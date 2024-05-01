Vietnam'da Ahşap İmalat Tesisi Patlamasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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HANOİ, 1 Mayıs (Xinhua) -- Vietnam'ın güneyindeki Dong Nai eyaletinde bir ahşap imalat tesisinde Çarşamba sabahı meydana gelen büyük patlamada en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel saatle sabah 8.30'da eyaletin Vinh Cuu bölgesinde meydana gelen patlamanın kazan arızasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Vietnam Haber Ajansı'na göre olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

Sabah saat 10.00 itibarıyla eyalet genel hastanesine biri ağır olmak üzere beş yaralı götürüldü.

VnExpress gazetesinin haberine göre hastane kaynakları, çok sayıda yaralanma nedeniyle hastanenin tüm personelini yaralıları kurtarmak için seferber ettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.