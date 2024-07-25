Vietnam'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vietnam'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Vietnam'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Son La şehrinde 5 kişi, Dien Bien şehrinde ise 2 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şiddetli yağışlar nedeniyle 10 ev yıkıldı ve 8 ev hasar gördü.

25.07.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vietnam'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 7 kişi hayatını kaybetti.

Digital Journal sitesinin haberine göre, Vietnam'ın bazı bölgelerinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymaları, Son La şehrinde 5 kişinin, Dien Bien şehrinde 2 kişinin ölümüne neden oldu.

Yetkililer, kayıp olduğu bildirilen 10 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Salı gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Dien Bien şehrinde 10 ev yıkılırken, 8 ev hasar gördü.

Kaynak: AA

Vietnam, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vietnam'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:08 Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 14:04:36. #1.12#
SON DAKİKA: Vietnam'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement