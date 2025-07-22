Vietnam'da Tropikal Fırtına Wipha Etkili - Son Dakika
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Vietnam'da Tropikal Fırtına Wipha Etkili

22.07.2025 11:34
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Wipha fırtınası, Vietnam'ın kuzey kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarla can ve mal kaybına yol açıyor.

Vietnam'da etkili olan tropikal fırtına Wipha, ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgara yol açtı.

Filipinler, Tayvan ve Hong Kong'un ardından Vietnam'ı vuran Wipha Tayfunu, karaya ulaşmadan önce şiddetini düşürerek tropikal fırtına seviyesine geriledi.

Fırtına, başkent Hanoi'nin doğusundaki Hung Yen eyaletinin bazı bölgelerinde elektrik kesintilerine neden oldu.

Ülkenin şiddetli yağış ve rüzgardan etkilenen kuzey bölgelerinde uçuşlar iptal edilirken, Quang Ninh eyaleti ve liman kenti Hai Phong'daki havalimanları da kapatıldı.

Oluşabilecek sel ve su baskınları konusunda uyarıda bulunan yetkililer, halkı evde kalmaya, sel riski taşıyan bölgeleri ya da yapısal olarak zayıf binaları terk etmeye çağırdı.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, dün fırtınanın kara ve denizdeki olası tehlikesinin büyüklüğünü vurgulayarak, tüm balıkçı teknelerinin, kargo ve turistik gemilerin limanlara dönmesi, yüksek riskli bölgelerdeki kişilerin ise tahliyesi talimatını vermişti.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin hazırda bulundurulduğunu, telekomünikasyon altyapısı güçlendirme çalışmalarının da artırıldığını bildirmişti.

Filipinler'de 800 binden fazla kişiyi etkileyen Wipha Tayfunu, tehlike altındaki bölgelerden yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesine ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Vietnam'ı geçen yıl vuran Yagi Tayfunu, yaklaşık 300 kişinin ölümüne ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vietnam'da Tropikal Fırtına Wipha Etkili - Son Dakika

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