Vietnam'da Uyuşturucu Çetesi Üyelerine İdam Cezası

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HANOİ, 28 Aralık (Xinhua) -- Vietnam, Kamboçya'dan ülkeye uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası çeteye mensup 27 kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Ho Chi Minh Kenti Halk Savcılığı cuma günü, 67 yaşındaki çete lideri Vu Hoang Oanh'ın gelişmiş bir uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağını örgütleyip yönettiğini belirtti.

Çetenin 2019'dan 2022'ye kadar Kamboçya'dan Vietnam'a yasadışı yollardan uyuşturucu sokarak Ho Chi Minh, Hai Phong, Nam Dinh ve başkent Hanoi'nin de aralarında bulunduğu birçok Vietnam kentinde uyuşturucuyu dağıttığı kaydedildi.

Tuoi Tre gazetesinin bildirdiğine göre mahkeme, çete üyesi 6 sanığa müebbet, 2 sanığa da 20 yıl hapis cezası verdi.

Savcılar, bu kişilerin Mart 2018'den Kasım 2022'ye kadar toplam 626 kilogram uyuşturucuyu kaçak yollarla ülkeye soktuğunu söyledi.