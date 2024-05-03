Vietnam'da 487 kişi ekmek zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Güncel

HANOİ, 3 Mayıs (Xinhua) -- Vietnam'ın güneyindeki Dong Nai eyaletinde son birkaç gün içinde yerel bir fırında satılan ekmekten yiyen 487 kişi hastaneye kaldırıldı.

Vietnam Haber Ajansı'nın Cuma günü bildirdiğine göre, vakalardan 19'u iyileşti ve evlerine döndü, iki vakanın durumu ise ciddiyetini koruyor. Daha hafif gıda zehirlenmesi belirtileri gösteren diğer kişilerin ise tedavileri sürüyor.

Vietnam Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gıda Güvenliği Dairesi Cuma günü olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Long Khanh kasabasındaki Tran Quang Dieu Caddesi üzerinde bulunan Bang adlı Vietnam ekmek fırını 30 Nisan'da 1.100 somun ekmek sattı.

VnExpress'in haberine göre, ertesi gün birçok müşteride kusma, ishal, ateş veya karın ağrısı gibi gıda zehirlenmesi belirtileri görüldü.

Fırının faaliyeti soruşturma için askıya alındı.