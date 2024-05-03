Vietnam'da 487 kişi ekmek zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Vietnam'da 487 kişi ekmek zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Vietnam'ın güneyindeki Dong Nai eyaletinde bulunan bir fırında satılan ekmekten yiyen 487 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Şu ana kadar 19 kişi iyileşirken, 2 kişinin durumu ciddiyetini koruyor. Diğer kişilerin tedavileri ise devam ediyor. Vietnam Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi ve fırının faaliyeti askıya alındı.

03.05.2024 17:28
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HANOİ, 3 Mayıs (Xinhua) -- Vietnam'ın güneyindeki Dong Nai eyaletinde son birkaç gün içinde yerel bir fırında satılan ekmekten yiyen 487 kişi hastaneye kaldırıldı.

Vietnam Haber Ajansı'nın Cuma günü bildirdiğine göre, vakalardan 19'u iyileşti ve evlerine döndü, iki vakanın durumu ise ciddiyetini koruyor. Daha hafif gıda zehirlenmesi belirtileri gösteren diğer kişilerin ise tedavileri sürüyor.

Vietnam Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gıda Güvenliği Dairesi Cuma günü olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Long Khanh kasabasındaki Tran Quang Dieu Caddesi üzerinde bulunan Bang adlı Vietnam ekmek fırını 30 Nisan'da 1.100 somun ekmek sattı.

VnExpress'in haberine göre, ertesi gün birçok müşteride kusma, ishal, ateş veya karın ağrısı gibi gıda zehirlenmesi belirtileri görüldü.

Fırının faaliyeti soruşturma için askıya alındı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Vietnam'da 487 kişi ekmek zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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