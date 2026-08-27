Vietnam\'dan Çinli Yatırımcılara Destek Mesajı

HANOİ, 27 Ağustos (Xinhua) -- Vietnam Başbakanı Le Minh Hung, Çinli şirketlerin kalkınma hak ve çıkarlarını etkin bir şekilde koruyacaklarını ve karşılıklı fayda sağlayan bir kazan-kazan işbirliği modeli oluşturmak için çalışacaklarını söyledi.

Hung çarşamba günü başkent Hanoi'de ülkede faaliyet gösteren Çinli şirketlerle düzenlenen toplantıya başkanlık etti. Hung, Çinli şirketlerin Vietnam'daki yatırım başarılarından övgüyle bahsetti.

Toplantıya Vietnam Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da dahil olmak üzere 10'dan fazla devlet kurumundan yetkililerin yanı sıra, Çin'in Vietnam Büyükelçisi He Wei, Çin Ticaret Odası temsilcileri ve altyapı, enerji, üst düzey imalat, telekomünikasyon ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren Çinli şirketlerin temsilcileri katıldı.

He toplantıda yaptığı konuşmada, Vietnam hükümetinin, iş ortamını iyileştirmeye devam etmesini ve Çinli şirketlere ülkede kök salıp büyümeleri için destek sağlamasını temenni ettiklerini belirtti.